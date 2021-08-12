СК возбудил уголовное дело по взрыву автобуса в Воронеже

Уголовное дело по факту взрыва в пассажирском автобусе в Воронеже возбуждено в Следственном комитете РФ. Там после взрыва пострадали 12 человек, четверо из них - в тяжелом состоянии.
"По факту ЧП с автобусом возбуждено уголовное дело, - передает ТАСС комментарий официального представителя ведомства Светланы Петренко. - Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате".
Статья, по которой возбуждено дело, не уточняется. В город уже направлены опытные криминалисты и следовали центрального аппарата для оказания практической помощи в осмотре места происшествия.
Напомним, ЧП произошло вечером в центре города. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии. С автобуса взрывом сорвало обшивку, осколки его стекол разлетелись по проезжей части.
Рассказ водителя о взрыве автобуса в Воронеже. Видео: https://t.co/JkzsADp8ZT pic.twitter.com/51gY4FdRHU— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) August 12, 2021