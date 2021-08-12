СК возбудил уголовное дело по взрыву автобуса в Воронеже

"По факту ЧП с автобусом возбуждено уголовное дело, - передает ТАСС комментарий официального представителя ведомства Светланы Петренко. - Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате".

Статья, по которой возбуждено дело, не уточняется. В город уже направлены опытные криминалисты и следовали центрального аппарата для оказания практической помощи в осмотре места происшествия.

Напомним, ЧП произошло вечером в центре города. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии. С автобуса взрывом сорвало обшивку, осколки его стекол разлетелись по проезжей части.