Сотрудник ФНС в Московской области платил налоги за граждан

Один из сотрудников территориального ИФНС в Московской области самостоятельно платил налоги за граждан. Об этом пишет ЭСМИ "Закония" на своей официальной странице в Facebook.

В сообщении говорится, что речь идет о незначительных суммах - от нескольких копеек до 100 рублей.

Как пояснил налоговик, взыскивать с граждан мелкие долги, возникшие перед бюджетом "техническим" образом, либо в результате округления или доначисления пеней, сложнее и дольше.

Хитрости сотрудника налоговой службы были вскрыты в результате служебной проверки по неоднократным жалобам коллег, так как его показатели оказывались на порядок выше. В настоящий момент ведется проверка всей служебной деятельности сотрудника.