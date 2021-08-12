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12.08.2021 14:44
Рубрика: Экономика

Сотрудник ФНС в Московской области платил налоги за граждан

Текст: Юлия Акиньшина

Один из сотрудников территориального ИФНС в Московской области самостоятельно платил налоги за граждан. Об этом пишет ЭСМИ "Закония" на своей официальной странице в Facebook.

В сообщении говорится, что речь идет о незначительных суммах - от нескольких копеек до 100 рублей.

Фото: iStock
Как искусственный интеллект помогает взыскивать налоги с граждан

Как пояснил налоговик, взыскивать с граждан мелкие долги, возникшие перед бюджетом "техническим" образом, либо в результате округления или доначисления пеней, сложнее и дольше.

Хитрости сотрудника налоговой службы были вскрыты в результате служебной проверки по неоднократным жалобам коллег, так как его показатели оказывались на порядок выше. В настоящий момент ведется проверка всей служебной деятельности сотрудника.

В регионах Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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