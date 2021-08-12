В Москве начали снимать сериал о травле в Сети

В Москве начались съемки интерактивного сериала "Ничего страшного", посвященного проблеме кибербуллинга, сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.

Кино будет интерактивным, поскольку именно зрители смогут решать судьбу героев, пострадавших от буллинга в интернете. В главных ролях будущего фильма актеры Алиса Хазанова, Виталий Кудрявцев, Ясмина Омерович и другие. По ходу действия подростки будут сталкиваться с теми или иными проявлениями травли. И зрители решат, как героям поступить в той или иной ситуации. Сериал можно будет посмотреть с 11 ноября на сайте проекта, "ВКонтакте" и "Одноклассниках".

Создать такой сериал решили после недавнего исследования, которое показало, что с травлей в Сети столкнулись 58 процентов россиян. При этом в зоне особого риска по кибербуллингу оказались именно подростки.