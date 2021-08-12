Водитель взорвавшегося в Воронеже автобуса рассказал, как это было

Водитель взорвавшегося в Воронеже автобуса рассказал "Вестям" о том, что видел и слушал в момент ЧП.

- Мы стояли на остановке: двери открыты, пассажиры заходят. Потом хлопок, стекла полетели, я не понял ничего. Стал выводить пассажиров, помогали люди с остановки, - рассказал Алексей. В автобусе, по его словам, было три десятка человек.

Взрыв произошел в центре города, по предварительным данным, пострадали 12 человек, некоторые находится в тяжелом состоянии. С автобуса сорвало обшивку, осколки его стекол разлетелись по проезжей части.

На месте происшествия работают оперативные службы. Криминалисты ФСБ проверяют ПАЗ на следы взрывчатых веществ. По одной из версий, в автобусе взорвался газовый баллон.