Группировка МЧС в Якутии пополнится вертолетами Ми-8 и Ми-26

Не только самолеты-амфибии Бе-200 и Ил-76, но и дополнительно еще два вертолета Ми-8 и Ми-26 МЧС РФ будут тушить лесные пожары в Якутии. Ожидается, что уже в пятницу машины начнут работать в горящих районах.

Такое решение принято на оперативном совещании по дополнительным мерам стабилизации лесопожарной обстановки в регионе под руководством главы МЧС России Евгения Зиничева.

Один вертолет с водосливным устройством будет переброшен из Амурской области. Еще один тяжелый Ми-26 прилетит из Хабаровского края. Его задача будет состоять не только в тушении, но и в доставке в отдаленные горящие районы тяжелой техники. Хотя помимо переброски бульдозеров и грейдеров Ми-26 способен нести за раз до 15 тонн воды.

Ожидается, что вместе с техникой в наиболее горячие точки республики смогут попасть и дополнительные силы спасателей. Двумя днями ранее их из Тулы и Ногинска направили в Якутию. Но до Якутска, как оказалось, они так и не добрались. Помешала дымка в аэропорту. Поэтому два Ил-76 МЧС приземлились в аэропортах "Полярный" и "Мирный".

В МЧС надеются, что в пятницу спасателей удастся все же доставить в Якутск самолетом "Суперджет-100". Он двумя рейсами должен доставить 200 ногинских и тульских спасателей в Якутск. Кроме этого, с аэропорта "Полярный" города Удачного самолет Ан-74 заберет еще 26 человек.