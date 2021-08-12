Из-за чего мог разбиться вертолет с туристами на Камчатке

Но как говорят сами жители полуострова, такого туристического потока, как в этом сезоне, они давно не видели. Те же пилоты вертолетов стараются заработать и работают сверхурочно. Не исключено, что командир рухнувшего вчера в озеро вертолета мог просто перепутать водную гладь с вертолетной площадкой из-за банальной усталости.

Четверых пострадавших доставили в Камчатскую краевую больницу имени Лукашевского. По словам ее главврача Андрея Кислякова, все они - молодые люди. Двоих поместили в реанимацию. Один - в тяжелом состоянии, в четверг днем врачи провели операцию, чтобы спасти ему ногу. Второй пациент тоже в реанимации, у него тяжелая сочетанная (это одновременное повреждение двух и более из семи анатомических областей тела) травма. Еще один из пострадавших будет на амбулаторном лечении - у него легкие травмы и ушиб кисти. У четвертой пострадавшей - подозрения на закрытую черепно-мозговую травму, говорит Кисляков.

Как упал вертолет и как искали его пассажиров

Около 10 утра сотрудники Кроноцкого заповедника, где находится Курильское озеро, услышали гул вертолета. "Раздался громкий хлопок - вертолет ударился о воду. Мы тут же спустили на воду два катера и за три-четыре минуты добрались до места крушения, которое определили по волне. На поверхности воды было восемь человек, которых сразу подняли на борт и отвезли на кордон. У двоих были серьезные ранения. Мы начали оказывать пострадавшим первую помощь, отогревать их. Мы несколько раз объехали озеро в поисках остальных людей, но никого не обнаружили", - рассказал участковый госинспектор Кроноцкого заповедника Евгений Денгеса.

Виктор Стрелкин, выживший турист из Санкт-Петербурга, спал, а очнулся только тогда, когда в лицо ударил поток воды. "Рядом со мной сидел сын моего друга. Он был пристегнут ремнями безопасности, и я не успел его выдернуть из-за того, что поздно очнулся. Успел только отстегнуть себя, после чего меня сразу подняло наверх в кабине вертолета", - рассказывает он.

Не исключено, что в плохих погодных условиях пилот мог просто перепутать водную гладь озера с вертолетной площадкой - они находятся рядом

Там было небольшое пространство с воздухом, который он успел вдохнуть. "После этого вертолет сразу заполнился водой. Сидел я на первом ряду. Дверь в кабину пилотов оказалась распахнутой, стекло разбито и через это отверстие я стал подниматься наверх. По моим ощущениям, поскольку я занимаюсь фридайвингом, глубина, с которой я всплыл на поверхность, составляла порядка 8-9 метров", - рассказал пострадавший.

Фото: Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Андрей Мельников

Если бы рядом с местом трагедии не оказалось сотрудников заповедника, то выживших с большой вероятностью тоже ждала бы гибель от переохлаждения - температура воды в озере 5-6 градусов.

К вечеру четверга на озере еще продолжалась поисково-спасательная операция. В район озера прибыл вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями и водолазами на борту со всем необходимым оборудованием. Но на глубине более 100 метров, где лежит вертолет, водолазы МЧС работать не могут.

"Поэтому сейчас мы обратились к министерству обороны за содействием. Военные подтвердили направление подводных роботизированных аппаратов, которые могут помочь в поисках обломков и пропавших", - сказал губернатор Камчатки Владимир Солодов. Вертолет был исправен, эксплуатировался с 1984 года и должен был пройти очередное техническое освидетельствование в следующем году, добавил Солодов в эфире телеканала "Россия 24".

Спасатели МЧС патрулировали Курильское озеро на лодках и дополнительно обследовали территорию с помощью беспилотных летательных аппаратов. Водолазы МЧС в это же время обследовали береговую линию, а также прибрежную акваторию на глубине до 20 метров. Всего в операции была задействована группировка более 60 человек и 10 единиц техники - это сотрудники поисково-спасательного отряда и специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Тем временем минобороны к месту крушения вертолета направило вертолет.

Следствие разберется в причине

Пока дело ведет Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ. Дело завели по факту крушения вертолета. В подобных случаях статья - 263 Уголовного кодекса РФ - "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Ход предварительного следствия председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства.

Следственная группа работает на месте происшествия. Рейс был коммерческий, по маршруту "аэропорт села Николаевка Елизовского района Камчатского края - озеро Курильское Камчатского края". Вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро" - крупнейшего перевозчика региона, существующего с 2009 года, отправился из поселка Николаевка в Елизовском районе Камчатки к Курильскому озеру, затем его ждал вулкан Ходутка.

Вертолетные туры на Курильское озеро приостановлены до 14 августа и возобновятся только, когда станет понятно, что случилось в четверг

По неофициальной информации, которую не подтверждают в Следственном комитете (но пока и не опровергают), вертолет в озеро не падал - он на него сел. То есть в тумане командир мог просто перепутать посадочную площадку и гладь озера - они находятся рядом.

Как позднее сообщили в пресс-службе СК, на данный момент среди приоритетных версий произошедшего рассматриваются неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна.

При осмотре места происшествия следователи изъяли находившиеся на воде предметы и вещи, предположительно, имеющие отношение к авиакатастрофе. На посадочной площадке Николаевка (аэропортовый комплекс "Витязь - Аэро") изъяты образцы топлива, которым был заправлен вертолет. По топливу назначена судебная химическая экспертиза. Также назначены судебно-медицинские экспертизы пострадавших.

Допрошен гендиректор ООО АК "Витязь-Аэро", который является эксплуатантом воздушного судна, а также техперсонал, готовивший вертолет к полету. Следователи намерены дать правовую оценку и в части безопасности оказания услуг организаторами коммерческой перевозки, сообщили в СК. Изъяты и изучаются документация на вертолет и личные дела членов экипажа. Также следователи будут изучать документацию по ремонту воздушного суда, который проводился в 2020 году.

Кроме того, совместно с подразделением МЧС решается вопрос о проведении глубоководных работ по поиску вертолета и находившихся в нем людей, добавили в СК.

Вертолетные туры на кордон "Озерный" на Курильском озере приостановлены до 14 августа, сообщили в пресс-службе минприроды. Решение о возобновлении полетов будет принято после выяснения всех обстоятельств происшествия, добавили в ведомстве. "Расходы, связанные с потерпевшими, будут покрыты страховой компанией в соответствии со страховыми обязательствами перевозчика", - сообщили также в Ростуризме.

Пилоты не справляются с туристическим потоком

Вертолеты Ми-8 - надежная машина, но важно, как за машиной следят, была ли она подготовлена, нормально ли обслуживалась, говорит руководитель портала "Авиация России" Андрей Величко. Кроме того, эксплуатация вертолетов в таких регионах, как Камчатка, требует особых навыков и подготовки. Пилоты очень востребованы, на удаленных территориях есть отток кадров, специалисты стремятся туда, где жизнь проще и богаче, добавляет профессор МГУ им. Ломоносова Игорь Кузнецов.

Между тем Камчатку давно презентуют туристам. Турпоток растет. В 2019 году на Камчатке побывало более 240 тысяч человек, на 12% больше, чем в 2018 году. В 2020 году вмешалась пандемия коронавируса, но закрытые зарубежные направления все же стимулировали спрос. По отзывам специалистов, в этом сезоне на Камчатке небывалый туристический бум. На озеро, в котором теперь лежит вертолет, в сутки в последнее время прибывало до семи бортов с туристами.

Такие экскурсии, по всем меркам, удовольствие дорогое. Путевка на Камчатку с посещением озера стоит около 500 тысяч рублей. Огромные деньги, которые человек заплатил за поездку, не предполагают отказ от полета или перенос его до установления хорошей погоды. Пилоты стремятся заработать в сезон. Вот и в день крушения было уже два рейса. Именно человеческий фактор имел место в недавней катастрофе с Ан-26 также на Камчатке, напоминает Величко. Так что нельзя исключать, что и пилоты упавшего вертолета по погодным условиям или из-за усталости могли допустить ошибки, говорит эксперт.

Очевидно, к росту турпотока надо готовиться. Нужно ставить больше вертолетов для туристов, при этом обновлять парк, а машины стоит предоставлять бизнесу в лизинг, считает вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Коммерческие перевозки на вертолетах, которых сейчас становится все больше, часто превращаются в такси. Был уже не один случай, когда вертолеты разбивались из-за того, что пилот пытался 24 часа в сутки зарабатывать деньги, говорит он. Такого допускать нельзя, подчеркивает Волков. Развивать вертолетный туризм нужно так, чтобы не нарушались правила посещения заповедников, не производились посадки в любых местах.

У роста турпотока и зарабатывания денег есть и оборотная сторона. Туристы, переместившиеся из центральных регионов страны на Камчатку, привнесли сюда и традиции посещения природы. Многие россияне считают возможным заезжать в лес везде, где пройдет автомобиль, разводить костры и оставлять после себя мусор. Так что и за соблюдение правил вертолетных экскурсий сами туристы вряд ли следят. Экологический туризм в стране только начинает развиваться. Ни законодательство, ни самосознание туристов не поспевают.

Природный Эрмитаж

Природе ущерб эта катастрофа нанести не должна, говорят эксперты. "С большой степенью вероятности герметичность топливных баков не нарушена, - считает директор института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов. - Далее важно разработать план по безопасному извлечению топлива. В обычной ситуации топливо из баков просто бы откачали, но, учитывая статус объекта и внимание общественности, возможно решат поднимать вертолет целиком".

Даже если утечка топлива произошла, на нерест нерки авария повлиять не должна, Курильское озеро достаточно большое и нерестилищ много, как в самом озере, так и во впадающих реках и ручьях, считает главный координатор программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Александр Моисеев. Кроме того, нерестилища защищает и глубина, на которой лежит упавшее воздушное судно, считает он.

"Критического влияния на экосистему озера загрязнение от утечки топлива не окажет, хотя сам прецедент загрязнения столь уникального объекта должен быть исследован и сделаны выводы, - добавляет Моисеев.

Курильское озеро - природный Эрмитаж, объект, по своей ценности сопоставимый с всемирно известным музеем, говорят специалисты. Это Эдем, каким он был создан до человека, добавляют побывавшие на озере очевидцы. Они описывают, как нерка плещется в воде косяками, рыбы так много, что ее можно буквально ловить руками. Таких мест на планете осталось совсем немного.

Какой должна стать туристическая Камчатка, как уберечь туристов от трагедий, а природу от самих туристов, еще предстоит решить. "Развитие туризма, как видим, требует серьезного отношения как к человеческим жизням, так и к уникальным природным объектам", - замечает Моисеев.