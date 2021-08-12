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Рубрика: Происшествия

В экстренных службах Камчатки уточнили число выживших при падении Ми-8

Текст: Анна Бондаренко

По предварительным данным, 8 из 16 человек, находившихся на борту вертолета Ми-8, который упал в Курильское озеро на Камчатке, остались в салоне затонувшей машине, восемь спасены, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную в экстренных службах региона.

Ранее речь шла о девяти выживших.

На Камчатке рассказали о техсостоянии упавшего в озеро вертолета

Напомним, что в четверг около 10 утра по местному времени вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро", на борту которого, по предварительным данным, находились 16 человек - 13 пассажиров и три члена экипажа, упал в Курильское озеро. Возможно, он лежит на глубине 100 метров. Идет спасательная операция, к которой привлечены 45 человек и 8 единиц техники. На место вылетели глава Камчатского края Владимир Солодов, спасатели ГУ МЧС по Камчатскому краю, врачи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". На месте работает следственная группа.

В МЧС открыли "горячую линию" для родных пассажиров вертолета. Обращаться на нее можно круглосуточно.

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