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Рубрика: Происшествия

К месту крушения Ми-8 на Камчатке вылетели две бригады медиков

Текст: Ольга Коваль

В Южно-Камчатский заказник, где утром потерпел крушение вертолет Ми-8 с туристами на борту, вылетели две бригады врачей. Медики оснащены всем необходимым для оказания первой помощи пострадавшим.

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Как сообщили в пресс-службе правительства региона, к приему раненых подготовили краевую больницу.

- Дополнительные места развернуты в травматологическом отделении, реанимационное также готово к приему пострадавших, - рассказала и.о. министра здравоохранения края Марина Волкова.

Она добавила, что сейчас на месте катастрофы работают врачи Озерновской районной больницы. Они организуют доставку пострадавших в лечебное учреждение.

Напомним, вертолет Ми-8, принадлежащий местной компании "Витязь Аэро", упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника утром 12 августа. На борту находились 16 человек, среди них три члена экипажа и один ребенок. Девять человек выжили. Информация по остальным уточняется.

К месту крушения направляются спасатели и водолазы. По предварительным данным, вертолет лежит на глубине 100 метров.

Возбуждено уголовное дело.

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