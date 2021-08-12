При падении вертолета Ми-8 на Камчатке выжили девять человек

При крушении вертолета Ми-8 в Камчатском крае выжили девять человек. Информация об остальных пассажирах и членах экипажа уточняется, сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. министра здравоохранения региона Марину Волкову.

Ранее в минздраве рассказали, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, утром в четверг вертолет Ми-8, принадлежащий местной компании "Витязь Аэро", упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника. На его борту, по предварительным данным, находились три члена экипажа и 13 туристов, в том числе ребенок.

Первыми на место крушения прибыли сотрудники заповедника, они помогли пострадавшим выбраться из воды. Сейчас в район катастрофы направляются спасатели и медики.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц.