Не менее 2 человек получили тяжелые травмы при падении Ми-8 на Камчатке

Не менее двух человек получили тяжелые травмы при падении вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС.

В региональном министерстве здравоохранения отметили, что пока данных очень мало. "Двое пострадавших в тяжелом состоянии. По остальным уточняется", - отметили в пресс-службе минздрава.

Напомним, принадлежащий местной компании "Витязь Аэро" вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника, сотрудники которого помогали пострадавшим выбраться из воды. "Часть людей на лодках доставлена на берег озера. Спасательная операция продолжается", - рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Он в ближайшее время вылетит на место происшествия.

На борту Ми-8 находились 13 пассажиров и три члена экипажа. Информация о жесткой посадке винтокрылой машины поступила в МЧС в 9:50 по местному времени.