На Камчатке открыли "горячую линию" после катастрофы с Ми-8

"Горячую линия" для родных пассажиров вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в Кроноцком заповеднике, открыли на базе телефона доверия камчатского главка МЧС.

"По телефону 8 (4152) 30-10-99 граждане могут узнать информацию о ходе поисково-спасательных работ, а также в случае необходимости получить психологическую помощь", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Обратиться на "горячую линию" можно круглосуточно.

Напомним, что вертолет Ми-8, принадлежащий местной компании "Витязь Аэро", упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника в четверг утром. По предварительной информации, на борту были 16 человек, в том числе три члена экипажа и один ребенок. Девять человек выжили. Информация по остальным уточняется. Возбуждено уголовное дело.

Вертолет следовал по маршруту поселок Николаевка - озеро Курильское - вулкан Ходутка.