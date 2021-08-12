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Рубрика: Происшествия

Концентрация загрязнений в воздухе Якутска превысила норму почти в 20 раз

Текст: Инесса Доценко

Лабораторный мониторинг атмосферного воздуха в Якутске показал превышение предельно допустимой концентрации химических веществ по шести показателям загрязняющих веществ из проверяемых восьми.

Фото: РИА Новости
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Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства взяли 16 проб воздуха. Как свидетельствует проведенное исследование, концентрация оксида углерода, например, превышает предельно допустимые значения до 1,48 раза, диоксида азота - до 1,28, диоксида серы - до двух, взвешенных частиц РМ-10 - до 19,6 раза.

Напомним, сегодня глава Якутии Айсен Николаев предложил работодателям уменьшать продолжительность рабочего времени для жителей столицы республики в те дни, когда город окутан дымом от лесных пожаров. При сильной задымленности Николаев не исключил объявления выходных дней.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Общество Здоровье Общество Экология Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Лесные пожары

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