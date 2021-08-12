Концентрация загрязнений в воздухе Якутска превысила норму почти в 20 раз

Лабораторный мониторинг атмосферного воздуха в Якутске показал превышение предельно допустимой концентрации химических веществ по шести показателям загрязняющих веществ из проверяемых восьми.

Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства взяли 16 проб воздуха. Как свидетельствует проведенное исследование, концентрация оксида углерода, например, превышает предельно допустимые значения до 1,48 раза, диоксида азота - до 1,28, диоксида серы - до двух, взвешенных частиц РМ-10 - до 19,6 раза.

Напомним, сегодня глава Якутии Айсен Николаев предложил работодателям уменьшать продолжительность рабочего времени для жителей столицы республики в те дни, когда город окутан дымом от лесных пожаров. При сильной задымленности Николаев не исключил объявления выходных дней.