Сергей Шойгу предложил учредить медаль "За развитие БАМа"

Студенты, занятые в реконструкции Байкало-Амурской магистрали, получают уникальный опыт реализации крупнейшего инфраструктурного проекта страны. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал 12 августа на церемонии закладки в Верхнезейске памятного камня в честь начала модернизации железнодорожного пути.

"Отдельно хотел бы отметить, что к реконструкции северо-восточной хорды БАМа активно подключились студенческие строительные отряды, - напомнил министр. - Подобная практика не нова. В советское время ее прошли десятки тысяч студентов, многие из которых впоследствии стали крупными хозяйственниками и политиками. Не исключение и глава нашего государства, а также многие другие известные руководители".

По словам Шойгу, здесь, в спайке с лучшими представителями Железнодорожных войск, студенты военных учебных центров проходят стажировку. "Помимо навыков работы в команде, они получают уникальный опыт реализации крупнейшего инфраструктурного проекта страны", - отметил министр.

Он также напомнил, что в 2024 году исполняется 50 лет с начала строительства БАМа. Поэтому, уверен Шойгу, уже сейчас необходимо продумать план подготовки и проведения юбилейных мероприятий, создать оргкомитет. "Также считаю, что следует проработать вопрос учреждения медали "За развитие БАМа", - сообщил министр обороны.