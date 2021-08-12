Водолазы МЧС определили глубину места, куда упал вертолет Ми-8

"В настоящее время определено место падения воздушного судна, а также глубина - 137 метров. Расстояние от берега составляет около 700 метров. На больших глубинах требуется дополнительное оборудование, предназначенное для выполнения специальных глубоководных работ. В ближайшее время необходимое оборудование будет доставлено. Работы продолжаются". - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пока ожидается прибытие еще одного борта с дополнительным оборудованием, спасатели патрулируют Курильское озеро на лодках, а также дополнительно обследуют территорию с помощью беспилотных летательных аппаратов с целью найти обломки или какие либо вещи. Водолазы МЧС в это время обследуют береговую линию, а также прибрежную акваторию на глубине до 20 метров.

"На месте происшествия находится группировка в количестве более 60 человек и 10 единиц техники, среди них спасатели МЧС - это сотрудники поисково-спасательного отряда и специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Камчатскому краю", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.