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12.08.2021 14:00
Рубрика: Власть

Военные отправили подводные аппараты к месту крушения Ми-8

Текст: Иван Петров
Российские военные направили к месту падения Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" на Камчатке вертолет, оснащенный специальными аппаратами для глубоководных погружений. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны РФ.

"К месту авиакатастрофы в район Курильского озера на Камчатке для проведения поисковых работ направлен вертолет Ми-8. Он оснащен тремя телеуправляемыми необитаемыми подводными аппаратами", - говорится в сообщении военного ведомства.

Фото: Управление информационной политики правительства Камчатского края
Видео: Выживший пассажир упавшего на Камчатке Ми-8 рассказал о спасении

Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" упал в озеро в Кроноцком заповеднике. На борту находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров и трое членов экипажа. 8 человек выжили, остальные, включая ребенка, по предварительным данным, погибли. На месте ЧП в настоящее время работают медики и спасатели.

По факту авиакатастрофы уже возбуждено и расследуется уголовное дело.

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