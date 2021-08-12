Военные отправили подводные аппараты к месту крушения Ми-8

"К месту авиакатастрофы в район Курильского озера на Камчатке для проведения поисковых работ направлен вертолет Ми-8. Он оснащен тремя телеуправляемыми необитаемыми подводными аппаратами", - говорится в сообщении военного ведомства.

Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" упал в озеро в Кроноцком заповеднике. На борту находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров и трое членов экипажа. 8 человек выжили, остальные, включая ребенка, по предварительным данным, погибли. На месте ЧП в настоящее время работают медики и спасатели.

По факту авиакатастрофы уже возбуждено и расследуется уголовное дело.