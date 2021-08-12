Площадь активного горения в Мордовском заповеднике выросла до 90 гектаров

В Мордовском заповеднике им. Смидовича продолжается борьба с пожаром: на сегодня огнем пройдено уже 5300 гектаров. Площадь активного горения за минувшие сутки выросла с 5 до 90 гектаров. Об этом сообщила в четверг ЕДДС Темниковского района.

По информации МЧС по региону, всего к ликвидации пожара привлечено более 1400 человек и 280 единиц техники. На самых сложных участках действуют аэромобильные группировки МЧС России из Нижегородской, Пензенской, Ульяновской областей, республик Мордовия, Марий-Эл и Чувашия.

- За сутки вертолет Ми-8 МЧС России произвел на очаги горения 11 сбросов воды общим объемом 33 тонны, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Борьбу с огнем осложняет сильный ветер и сухая жаркая погода.

Как уже писала "РГ", очагом пожара стали территории, пострадавшие в ходе "огненного лета - 2010", когда выгорело треть заповедных лесов. Именно на одном из этих участков ночью 3 августа от удара молнии вспыхнул сухой валежник. В условиях сильной жары пламя быстро распространялось и к концу прошлой недели перекинулось в соседнюю Нижегородскую область. Совместными усилиями огнеборцев двух регионов, а также благодаря привлечению авиации МЧС и Минобороны стихию удалось остановить на подступах к Сарову.

На этой неделе на борьбу с огнем были брошены и силы Авиалесоохраны. В Мордовский заповедник прибыли 15 парашютистов-десантников для проведения "встречного отжига". Это делается для того, чтобы остановить фронт стихийного огня. Чтобы придать огню нужное направление, парашютисты искусственно создают потоки воздуха при помощи специального оборудования. Накануне был проведен контролируемый отжиг леса вдоль восьми километров минерализованных полос.