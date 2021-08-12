"РГ" помогла жительнице Удмуртии получить списанные банком школьные выплаты

Мать двоих школьников Анастасия Никитина очень рада. Она уже успела купить часть необходимых вещей для учебы в школе. Сын Данила, собирающийся в первый класс, уже сложил все самое нужное в первый в его жизни ранец, купленный на "президентские" деньги.

Он похлопывает по нему и бодро заявляет: "Мой подарок от Владимира Владимировича"... Приготовлены тетради и канцтовары, форма и обувь для учебы и спорта. Нет пока лыж и коньков, но с этим можно и повременить.

- Для нас это настоящий праздник, а хлопоты приятные. Сын очень хочет в школу. Она у нас в поселке очень хорошая. Не лицей, конечно, но уровень образования достойный, - рассказала корреспонденту "РГ" Анастасия. - Без этих денег собрать сына-первоклассника и дочку-шестиклассницу было бы тяжело. Я тут подсчитала, "школьная корзина" на двоих нам обойдется примерно в 40 тысяч рублей. Огромные для нас деньжищи!

Напомним, 2 августа на счет Анастасии поступили 20 тысяч рублей президентских выплат, но получить их женщина не смогла.

Деньги женщине вернули. В кассе банка выдали 19 500 рублей. Почему не 20 тысяч? Анастасии выяснять пока некогда

Счет ее был арестован, поскольку есть признанный долг по кредиту. Средства, поступающие на этот счет, автоматически списали в зачет погашения долга.

Однако тут особый случай. Подобные социальные выплаты должны быть доступны получателю. Тем более с 1 июня 2020 года закон защищает все социальные пособия от принудительных взысканий любых организаций.

- Я позвонила в банк, и мне сказали: да, у вас арест и вы на данный момент ничего сделать и ничего снять с карты не сможете. Сказали - узнавайте у приставов, а приставы ... отправили в банк, - говорит Анастасия.

Но там стояли на своем: Читаем их ответ: "Списание средств по исполнительным листам, надлежащим образом оформленным и предъявленным в банк, производится в автоматическом режиме. В случае несогласия с любой банковской операцией, в том числе списанием средств со счета, гражданину необходимо обратиться в любой офис банка с письменным заявлением-претензией либо подать ее дистанционно. После регистрации претензии ее рассмотрение и принятие решений по ней проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ".

- Я поняла, что тянуть не нужно, и написала заявление в прокуратуру и обратилась в вашу газету, - вспоминает она. - После публикации все как-то завертелось быстрее.

Деньги женщине вернули. В кассе банка выдали 19 500 рублей. Почему не 20 тысяч? Анастасии выяснять пока некогда. Займется этим после того, как соберет детей в школу. Сообщения, доказывающие, что "школьные деньги" пришли на счет и одновременно сумма долга перед банком уменьшилась на 20 тысяч рублей, она решила пока не удалять.

В пресс-службе Прокуратуры Удмуртии "РГ" пояснили, несмотря на то, что средства нашлись, проверка продолжается. Свое расследование проводят и в управлении Службы судебных приставов по региону. После представления банком официального ответа и получения выписки по счету будет рассмотрен вопрос о привлечении банка к административной ответственности в случае подтверждения факта списания денежных средств, на которые не может быть обращено взыскание", - говорится в их официальном ответе на запрос "РГ".