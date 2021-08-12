"РГ" помогла жительнице Удмуртии получить списанные банком школьные выплаты

Новости

Умерла актриса Уна Стаббс, миссис Хадсон в сериале "Шерлок" 18:46
Adidas сообщила о возможной продаже Reebok 18:35
Больше всего россияне гордятся Гагариным, Пушкиным и Ломоносовым 18:27
Группировка МЧС в Якутии пополнится вертолетами Ми-8 и Ми-26 18:23
Талибы объявили о захвате Кандагара 18:09
В Мордовии начали выплату помощи пострадавшим от урагана 18:06
В Москве иномарка снесла пешеходов на остановке 18:05
В Курганской области заключенный убил сотрудника колонии 17:38
Почти 80% россиян считают себя патриотами 17:34
Площадь активного горения в Мордовском заповеднике выросла до 90 гектаров 17:34
Минск проводил спортсменов на летние Паралимпийские игры 17:26
Том Харди рассказал о фильме "Веном 3" 17:15
Минобрнауки отстранило от должности ректора РГСУ 16:54
Под Калугой перезахоронили останки 124 расстрелянных гитлеровцами жителей 16:46
Лавров: Запад прекрасно знает о принадлежности Крыма России 16:36
В ФНС опровергли сообщение о платившем чужие долги налоговике 16:24
ЦБ: Отраслевые финпотоки говорят о продолжении экономического роста 16:09
Первым секретарем ЦК БРСМ избран Александр Лукьянов 16:07
Исследование: В Европе резко подорожают новые автомобили 15:57
На Ямале инвалиду травмировали ногу при посадке на самолет 15:49
Лавров: Москва полагается на оценки США в вопросе сроков падения Кабула 15:40
Вышедшую из комы певицу МакSим перевели из реанимации в общую палату 15:36
Завершено расследование дела против экс-прокурора Новосибирска 15:31
Средний чек по ипотеке в России снизился впервые с ноября 15:21
Испанские кинематографистки протестуют против вручения награды Деппу 15:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
12.08.2021 18:26
Рубрика: Происшествия

"РГ" помогла жительнице Удмуртии получить списанные банком школьные выплаты

Текст: Оксана Ильина (Ижевск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(8534)
В Удмуртии благополучно завершилась история с президентскими выплатами для подготовки к школе, которые в банке списали со счета в зачет уплаты долга по кредиту.
Анастасия вместе с сыном-первоклассником Данилой просматривают покупки для школы. Фото: Оксана Ильина Анастасия вместе с сыном-первоклассником Данилой просматривают покупки для школы. Фото: Оксана Ильина
Анастасия вместе с сыном-первоклассником Данилой просматривают покупки для школы. Фото: Оксана Ильина

Мать двоих школьников Анастасия Никитина очень рада. Она уже успела купить часть необходимых вещей для учебы в школе. Сын Данила, собирающийся в первый класс, уже сложил все самое нужное в первый в его жизни ранец, купленный на "президентские" деньги.

Фото: iStock
Как рассчитать доход семьи для получения ежемесячного пособия на детей

Он похлопывает по нему и бодро заявляет: "Мой подарок от Владимира Владимировича"... Приготовлены тетради и канцтовары, форма и обувь для учебы и спорта. Нет пока лыж и коньков, но с этим можно и повременить.

- Для нас это настоящий праздник, а хлопоты приятные. Сын очень хочет в школу. Она у нас в поселке очень хорошая. Не лицей, конечно, но уровень образования достойный, - рассказала корреспонденту "РГ" Анастасия. - Без этих денег собрать сына-первоклассника и дочку-шестиклассницу было бы тяжело. Я тут подсчитала, "школьная корзина" на двоих нам обойдется примерно в 40 тысяч рублей. Огромные для нас деньжищи!

Напомним, 2 августа на счет Анастасии поступили 20 тысяч рублей президентских выплат, но получить их женщина не смогла.

Деньги женщине вернули. В кассе банка выдали 19 500 рублей. Почему не 20 тысяч? Анастасии выяснять пока некогда

Счет ее был арестован, поскольку есть признанный долг по кредиту. Средства, поступающие на этот счет, автоматически списали в зачет погашения долга.

Однако тут особый случай. Подобные социальные выплаты должны быть доступны получателю. Тем более с 1 июня 2020 года закон защищает все социальные пособия от принудительных взысканий любых организаций.

- Я позвонила в банк, и мне сказали: да, у вас арест и вы на данный момент ничего сделать и ничего снять с карты не сможете. Сказали - узнавайте у приставов, а приставы ... отправили в банк, - говорит Анастасия.

Но там стояли на своем: Читаем их ответ: "Списание средств по исполнительным листам, надлежащим образом оформленным и предъявленным в банк, производится в автоматическом режиме. В случае несогласия с любой банковской операцией, в том числе списанием средств со счета, гражданину необходимо обратиться в любой офис банка с письменным заявлением-претензией либо подать ее дистанционно. После регистрации претензии ее рассмотрение и принятие решений по ней проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ".

Фото: iStock
В ПФР рассказали о доплатах пенсионерам за детей-студентов

- Я поняла, что тянуть не нужно, и написала заявление в прокуратуру и обратилась в вашу газету, - вспоминает она. - После публикации все как-то завертелось быстрее.

Деньги женщине вернули. В кассе банка выдали 19 500 рублей. Почему не 20 тысяч? Анастасии выяснять пока некогда. Займется этим после того, как соберет детей в школу. Сообщения, доказывающие, что "школьные деньги" пришли на счет и одновременно сумма долга перед банком уменьшилась на 20 тысяч рублей, она решила пока не удалять.

В пресс-службе Прокуратуры Удмуртии "РГ" пояснили, несмотря на то, что средства нашлись, проверка продолжается. Свое расследование проводят и в управлении Службы судебных приставов по региону. После представления банком официального ответа и получения выписки по счету будет рассмотрен вопрос о привлечении банка к административной ответственности в случае подтверждения факта списания денежных средств, на которые не может быть обращено взыскание", - говорится в их официальном ответе на запрос "РГ".

В регионах Происшествия Правосудие Суд Общество Семья и дети Экономика Финансы Долги и кредиты Экономика Пенсии и пособия Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Долги и коллекторы Декретные и пособия на ребенка Полномочия судебных приставов

Главное сегодня

СК ужесточил статью по делу о разливе нефти в Новороссийске
Источник: Астронавты США отказались проходить полиграф по поводу дыры в "Союзе"
ФСБ задержала за госизмену главного конструктора гиперзвуковых систем
Шойгу: Живем и работаем, чтобы ситуация 90-х не повторилась в стране
Талибы объявили о захвате Кандагара
Верховный суд объяснил, как вручать повестки инвалидам
В карте спасения в ДТП опишут все автомобили и способы помощи водителям