Фигуранта дел о взрыве новосибирской АГЗС оставили под домашним арестом

Центральный районный суд Новосибирска продлил меру пресечения в отношении одного из двух обвиняемых по делу о крупном пожаре и взрыве на газозаправочной станции. Как сообщили в суде, 37-летний инженер предприятия останется под домашним арестом еще на три месяца, как минимум до 14 ноября.

В отношении обвиняемого также сохранятся ранее установленные судом запреты. О задержании работника АГЗС сообщили 15 июня, на следующий день после взрыва, произошедшего на окраине Новосибирска. По мнению следователей, руководство станции не приняло необходимых мер для обеспечения безопасности людей при разгрузке сжиженного газа из автоцистерны. По предварительным данным, газовоз не был заземлен.

Возгорание произошло около 17.00 по местному времени, после чего вспыхнула вся находившаяся на станции газовая смесь. В результате пожара произошла серия хлопков в емкостях с газом. Пострадали 35 человек, 17 из них были госпитализированы, причем семеро были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.