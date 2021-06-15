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15.06.2021 12:10
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске задержали второго фигуранта дела о пожаре на АЗС

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)

В Новосибирске после крупного пожара на автозаправочной станции задержан 37-летний инженер газовой АЗС. Ранее сообщалось о задержании директора заправки. Решение об избрании им меры пресечения пока не принято.

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По данным регионального следственного управления СК России, руководство заправки не приняло должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа.

Расследование уголовного дела по факту пожара, произошедшего в Октябрьском районе Новосибирска на АГЗС, продолжается. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. Работы по ликвидации пожара осложнялись хлопками газовых баллонов и емкостей с топливом.

Предварительно следствием установлено, что вечером 14 июня на станции произошло возгорание газовой смеси. В это время на смене находился 66-летний заправщик и 28-летняя кассир. Примерно в 17 часов для разгрузки топлива на АЗГС прибыл газовоз под управлением 48-летнего водителя. "После этого водитель и заправщик приступили к выполнению сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа из привезенной емкости в емкость, находящуюся на газовой АЗС. Во время работ произошло воспламенение газовой смеси. Сотрудники АЗС и водитель цистерны приступили к эвакуации граждан на безопасное расстояние. Далее произошло воспламенение всей имеющейся на АЗС газовой смеси", - сообщает Следственное управление СК РФ по Новосибирской области.

В результате пострадали работники АЗС, сотрудники находящихся поблизости учреждений, а также жители, которые невольно стали свидетелями происходящего. Всем пострадавшим оперативно оказана необходимая медицинская помощь, часть из них находится на лечении в областной больнице.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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