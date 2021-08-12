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11.08.2021 21:27
Рубрика: Культура

Омский хор показал спектакль с историческим размахом

Текст: Светлана Сибина
Российская газета - Федеральный выпуск № 182(8533)
Необычная по творческому размаху концертная программа "Ермак. Легенда Сибири" приурочена к 440-летию исторического похода казачьего атамана. Мультижанровая форма постановки (фильм-концерт-спектакль) - ноу-хау омичей.
Кольчуга Ермака хранится в Оружейной палате. Для спектакля в Омске сделали ее копию. Фото: Омская филармония Кольчуга Ермака хранится в Оружейной палате. Для спектакля в Омске сделали ее копию. Фото: Омская филармония
Кольчуга Ермака хранится в Оружейной палате. Для спектакля в Омске сделали ее копию. Фото: Омская филармония

Жизнь Ермака Тимофеевича окутана множеством легенд. Чтобы показать самое интересное, омский хор использовал не только музыку и хореографию, но и кинематограф. Благодаря такому симбиозу создается впечатление, что действие происходит не на сцене, а в казачьей деревне, чистом поле, дремучем лесу.

Фото: Пресс-служба Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес"
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На подготовку проекта ушло пять лет. В постановке заняты 90 профессиональных артистов, а музыкальное наполнение включает 28 народных авторских аранжировок. Плюс десяток видеоэпизодов.

- Часть съемок проходила зимой в сибирской тайге. Трескучий мороз, снег по колено. Трудный путь в тяжелой казачьей амуниции. За считаные часы мы совершенно выбились из сил, - признался "РГ" исполнитель главной роли хоровой артист Антон Титенко. - Трудно представить, какие испытания приходилось преодолевать казакам в период военных походов. Ведь тогда не было гаджетов, термосов, буксиров.

В спектакле заняты два Ермака - молодой и зрелый. Казачья одежда выполнена с исторической точностью. Правда, кольчуги - в облегченном варианте (из алюминия), но при этом весят 13 килограммов. Настоящие (металлические) вдвое тяжелее. По словам артистов, музейная амуниция настоящего атамана по размеру им не подошла. Ермак был более худощав.

Подготовка сценария заставила авторов проекта перелопатить горы исторического материала.

- Как ни странно, углубиться в летописи нам помогла пандемия. Она затормозила концертную деятельность, но подарила драгоценное время, - поделилась с "РГ" директор хора Елена Ермакова. - Мы изучали литературу, картины Сурикова, народное творчество, консультировались со специалистами. Вдумчиво подошли к тонкостям создания народных костюмов, военной амуниции. Постарались показать все музыкальное многообразие казачьего фольклора. Сюжет пронизан песнями-раздумьями, былинами, забавами, духовными стихами, записанными в регионах Сибири и на Дону. Мы также внимательно изучили все кино и театральные постановки о Ермаке и постарались не повторяться.

Зрители аплодировали спектаклю стоя.

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- Хочется не просто смотреть и слушать, но и изучать эту постановку. Она - настоящий исторический вернисаж. Что-то есть очень родное и близкое в этих нарядах, напевах, движениях. Как будто возвращается в прекрасное далеко, - делится впечатлениями потомственная казачка Екатерина Пантелеева.

Из-за пандемии зал был занят лишь наполовину. Но руководство омского хора пообещало показать работу еще и еще, когда отступит ковид.

Справка "РГ"

Казачий атаман Ермак (1532 -1585 гг.). В начале 1580-х на стороне России участвовал в Ливонской войне. На берегу Иртыша казаки разгромили войско хана, заняли его столицу Кашлык. Кучум ушел в степи, но устроил засаду. Спасаясь, Ермак попытался переплыть реку Вагай, но тяжелая кольчуга (дар царя Ивана Грозного) потянула его на дно.

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