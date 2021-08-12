В Омске на четверть выросла собираемость налогов с малого бизнеса

Несмотря на пандемию, в январе-июне этого года субъекты малого и среднего бизнеса перечислили налогов в бюджет Омской области на 1,9 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период 2020-го.

По данным УФНС, за шесть месяцев 2021 года от субъектов МСБ в консолидированный бюджет региона поступило 9,13 миллиарда рублей. Это на 25,6 процента превышает показатель годичной давности. Наибольшую сумму платежей (4,71 миллиарда) обеспечили микропредприятия. Еще 3,41 миллиарда перечислил малый бизнес. Специалисты полагают, что сказались льготы и антикризисные меры, позволившие поддержать предпринимателей в непростое время.

- Ситуация в секторе малого и среднего бизнеса в минувшем году складывалась таким образом, что поддержку требовалось оказывать разнонаправленную и достаточно оперативно. Поэтому пакет антикризисных мер мы дополнили региональными льготами: установили минимальную стоимость патента, снизили ставку по налогу на имущество, сделали более лояльной упрощенную систему налогообложения, - сообщила корреспонденту "РГ" министр экономики Омской области Анна Негодуйко.

В нынешнем году преференции пролонгированы. В частности, сохранены минимальные ставки по налогу на имущество и стоимость патента. По этому поводу было сломано немало копий, однако время подтвердило: решение правильное.

- За полгода количество приобретенных патентов выросло в 5,6 раза. Если раньше патент-ной системой налогообложения пользовалось не более двух тысяч предпринимателей, то сейчас - 7,7 тысячи, - поясняет Анна Негодуйко. - Рост показывают не только розничная торговля и общепит, но и другие сферы - парикмахерские, СТО, информационные технологии.

По другим налоговым режимам, где были введены льготы, также зафиксирован рост налоговых поступлений от 7,6 до 42 процентов.

В августе минэкономики региона обсудит с предпринимателями планы по дальнейшему налоговому стимулированию МСБ. Речь пойдет о том, для каких видов деятельности и какие пониженные ставки наиболее востребованы и помогут развивать бизнес.

В Омской области действуют и другие стимулы для того, чтобы предприятия выходили из тени. В частности, набирает популярность программа акселерации, реализуемая в центре "Мой бизнес", которая предполагает бесплатную для предпринимателей поддержку новых направлений развития.

За три года число субъектов МСБ, выразивших желание в ней участвовать, выросло более чем вдвое - до 174.

- Участники демонстрируют неплохие результаты. В частности, перестраивают бизнес во франшизу, создают бренды, автоматизируют производства, расширяют штат сотрудников, - пояснила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь регионального Фонда поддержки предпринимательства Ирина Бондарь. - Уже сейчас, к середине реализации программы, суммарный среднемесячный оборот ее участников вырос почти на шестьдесят процентов.

Многофункциональный центр "Мой бизнес" оказывает и другую поддержку предпринимателям. В режиме одного окна здесь также работают Фонд микрофинансирования, Центр компетенций в сфере сельского хозяйства, Центр поддержки экспорта, ИТ-парк и бизнес-инкубатор.

Специалисты центра помогают предпринимателям составить бизнес-план и подготовить налоговые отчеты, консультируют по правовым, финансовым вопросам и выгодным займам. Кооператоры могут рассчитывать и на полное сопровождение проекта, вплоть до получения гранта. В прошлом году господдержку получили 25 начинающих фермеров, 17 агростартапов, шесть семейных ферм и два кооператива.

- Здесь меня не только подробно проконсультировали, как начать дело с нуля, но и помогли подготовить стартап и даже выиграть грант в размере трех миллионов рублей на создание молочной фермы, - сообщил корреспонденту "РГ" предприниматель из Русско-Полянского района Владимир Карапетян. - Теперь я точно знаю, куда обращаться за помощью.

Региону инвестиции в малый бизнес тоже выгодны. Каждый вложенный рубль возвращает в бюджет два с половиной - три рубля в виде налогов.