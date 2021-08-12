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Рубрика: Общество

В Сибири нашли самые короткие и самые длинные названия сел

Текст: Наталья Решетникова
Новое исследование подготовили аналитики Яндекс.Карт вместе с лингвистами. Изучив названия российских населенных пунктов, они определили самые распространенные, длинные и короткие.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Для Новосибирской области, где насчитывается более полутора тысяч различных населенных пунктов, не считая дачных поселков, самыми распространенными являются Михайловка (населенных пунктов с таким названием можно встретить восемь раз), Покровка и Березовка (по семь пунктов).
Тульским улицам предложили вернуть исконные названия

Как отметили в пресс-службе Яндекс.Карт, примерно 1,2 тысячи названий встречаются на карте Новосибирской области только один раз. В их числе - Блюдцы, Зюзя, Новый Карапуз, Лисьи Норки, Колбаса, Факел Революции.

Самое длинное название у рабочего поселка Станционно-Ояшинский (19 букв). Самые короткие - Чик, Ача, Яча, Тын, Бор и так далее.

Часто в названиях населенных пунктов региона встречаются прилагательные - красный, новый и малый. "Новых" населенных пунктов в полтора раза больше, чем "старых". Самые распространенные существительные - поляна и яр.

Заведующий сектором Института русского языка им. В. В. Виноградова Борис Иомдин отмечает, что информация о том, какие названия встречаются на карте России, позволяет судить об историческом расселении разных этнических групп, о том, от каких слов образуются названия городов и деревень и какие исторические события и имена отражены в этих названиях.

Предполагается, что данное исследование может заинтересовать лингвистов, историков, антропологов, социологов.

Кстати

В числе интересных и необычных названий российских населенных пунктов отмечены Злоба и Страдань, Роскошь и Веселая Жизнь, Суета и Тайна. Всего на карту страны занесена информация о почти 160 тысячах различных населенных пунктах, в основном это деревни - 57 процентов, села - 19 процентов. Некоторые типы населенных пунктов распространены в определенных регионах: так, хутора и станицы встречаются на юге страны, аулы и аалы - на Кавказе и в Южной Сибири, улусы в Бурятии, починки и выселки в среднем Поволжье и Удмуртии, кутаны в Дагестане.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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