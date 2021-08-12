Apple исправила название Чечни на украинских картах

Apple внесла исправления в карты Apple Maps для Украины, исправив ошибку в названии Чеченской республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее российский регион на украиноязычных картах Apple Maps был обозначен как "Чеченська Республіка Ічкерія" (Чеченская республика Ичкерия, ЧРИ - признана террористической организацией и запрещена в России). После исправлений на картах отображается название "Чеченська Республiка".

На русскоязычных картах Apple регион обозначен правильно - Чечня.