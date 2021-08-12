Гидрометцентр перечислил регионы с аномальной погодой

На большей части территории России до конца рабочей недели сохранится аномально жаркая погода. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Архангельской, Мурманской и Вологодской областях, а также в республике Коми температура воздуха превысит климатическую норму на 7-10 градусов и составит 24-29 градусов. В Ненецком автономном округе не так жарко - там максимум +20. В Тамбовской, Белгородской, Курской, Воронежской областях воздух прогреется до 30-37 градусов.

На Таймыре прогнозируются 15-18 градусов, но даже такие цифры не являются нормой для данного региона (превышение аж на 10 градусов - прим. "РГ").

Из-за жары и дефицита осадков в Хабаровском крае, Якутии и Магаданской области продолжат гореть леса. "Такая ситуация не способствует природному тушению пожаров", - не без тревоги отмечает Вильфанд.

Стоит отметить, что это далеко не полный список регионов, где в ближайшие дни будут побиты температурные рекорды. О погоде в Поволжье, Северо-Кавказском федеральном округе, Ставропольском крае, Дагестане, Чечне, Ингушетии - читайте здесь.