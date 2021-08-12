В Гидрометцентре назвали регионы, где температура повысится до 43 градусов

Европейскую территорию страны облюбовали циклоны, поэтому до конца рабочей недели будут идти дожди различной интенсивности. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая Гидрометцентром России Людмила Паршина.

12 августа особенно интенсивными они будут в Псковской, Новгородской и Ленинградской, Вологодской областях, в Карелии. Продолжатся осадки и в пятницу. В Тверской, Ярославской, Владимирской областях дожди в четверг и пятницу умеренные. В пятницу ливень в Тамбовской области.

А вот в Воронежской области в четверг дождливо, но при этом очень жарко - до 35 градусов. В пятницу, 13-го августа, добавится еще и ветер.

Температура в центральных областях до конца рабочей недели будет соответствовать климатической норме - днем от 20 до 27 тепла. В Волгоградской области 12 августа до плюс 43 градусов. До плюс 42 градусов в Калмыкии. Но и там без дождей не обойдется. На севере Поволжья тоже аномально жарко: там температура выше нормы на 7 и более градусов. На юге Поволжья, в частности, в Саратовской области, - до 40 градусов. Также экстремально жарко в республиках Северного Кавказа - Ингушетии, Чечне. В Крыму до выходных ливни с градом. Неспокойно и в Краснодарском крае. Гидрометцентр предупреждает, что из-за обильных осадков возможны разливы рек, подтопления. На участке Анапа-Магри над Черным морем могут образовываться смерчи. В случае их выхода на сушу также начнутся интенсивные осадки.

12 августа сильные дожди пройдут в Новосибирской, Иркутской областях, Тыве. 12 и 13 августа ливни в Томской области и Бурятии. С 12 по 14 августа дожди будут портить настроение жителям Красноярского края.

В Москве в четверг еще сохранится облачная погода, но дожди будут умеренными, не такими интенсивными, как в среду. Днем 22-24 градуса. Примерно такая же погода и в пятницу. Суббота обещает быть погожей - дожди прекратятся, воздух днем прогреется до 25 градусов. В воскресенье на пару градусов больше, но снова есть вероятность дождей. В понедельник - до 28 днем. Это выше нормы на 2-3 градуса для середины августа.