В Гидрометцентре назвали регионы, где температура повысится до 43 градусов

12 августа особенно интенсивными они будут в Псковской, Новгородской и Ленинградской, Вологодской областях, в Карелии. Продолжатся осадки и в пятницу. В Тверской, Ярославской, Владимирской областях дожди в четверг и пятницу умеренные. В пятницу ливень в Тамбовской области.
А вот в Воронежской области в четверг дождливо, но при этом очень жарко - до 35 градусов. В пятницу, 13-го августа, добавится еще и ветер.
Температура в центральных областях до конца рабочей недели будет соответствовать климатической норме - днем от 20 до 27 тепла. В Волгоградской области 12 августа до плюс 43 градусов. До плюс 42 градусов в Калмыкии. Но и там без дождей не обойдется. На севере Поволжья тоже аномально жарко: там температура выше нормы на 7 и более градусов. На юге Поволжья, в частности, в Саратовской области, - до 40 градусов. Также экстремально жарко в республиках Северного Кавказа - Ингушетии, Чечне. В Крыму до выходных ливни с градом. Неспокойно и в Краснодарском крае. Гидрометцентр предупреждает, что из-за обильных осадков возможны разливы рек, подтопления. На участке Анапа-Магри над Черным морем могут образовываться смерчи. В случае их выхода на сушу также начнутся интенсивные осадки.
12 августа сильные дожди пройдут в Новосибирской, Иркутской областях, Тыве. 12 и 13 августа ливни в Томской области и Бурятии. С 12 по 14 августа дожди будут портить настроение жителям Красноярского края.
В Москве в четверг еще сохранится облачная погода, но дожди будут умеренными, не такими интенсивными, как в среду. Днем 22-24 градуса. Примерно такая же погода и в пятницу. Суббота обещает быть погожей - дожди прекратятся, воздух днем прогреется до 25 градусов. В воскресенье на пару градусов больше, но снова есть вероятность дождей. В понедельник - до 28 днем. Это выше нормы на 2-3 градуса для середины августа.