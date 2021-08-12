В Петербурге начались испытания съедобной вакцины-ряженки от COVID-19

В Петербурге проходит испытания съедобная вакцина от COVID-19 на основе молочнокислых бактерий, разработанная Институтом экспериментальной медицины.

По информации ТАСС, при тестировании на животных так называемая вакцина-ряженка показала выработку устойчивого иммунного ответа. В крови животных повышались антитела - иммуноглобулины классов A (lgA) и G (lgG).

Как полагает заведующий отделом молекулярной микробиологии института-разработчика, член-корреспондент РАН Александр Суворов, вакцина, содержащая модифицированные молочнокислые бактерии-пробиотики, прекрасно подойдет для детей и пожилых людей.

Безопасный препарат отличается мягким воздействием и быстрым выведением из организма. По словам ученого, пробиотический штамм будет жить в кишечнике, а через неделю исчезнет, выполнив свою задачу. Через полгода возможна ревакцинация.

Предполагается, что новая вакцина будет продаваться в аптеках в виде капсул. Тестирования на животных ученые планируют завершить в ноябре этого года. Затем начнутся клинические испытания съедобной вакцины.

Ранее Александр Суворов в интервью "РГ" рассказал, что у препарата есть и технологические плюсы. Вакцина-ряженка не требует жестких условий хранения при низких температурах и ее легко выпускать в больших объемах на простых производствах.