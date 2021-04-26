Петербургские ученые разработали новую вакцину от COVID-19 в виде ряженки. Чтобы привиться, одному человеку понадобится два стакана по 200 граммов. Первый делится на три приема - пить надо через день, второй - через 21 день после этого.

Александр Суворов: Наша вакцина сделана на коровьем либо соевом молоке. Веганы тоже могут ее пить. Фото: Сергей Николаев

Правда, до применения еще далеко. Предстоит многое сделать, в том числе провести испытания, чтобы антиковидная "ряженка" поступила в оборот.

О съедобной вакцине "Российской газете" рассказал главный ее разработчик, член-корреспондент РАН, завотделом молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины Александр Суворов.

Молоко плюс закваска

Александр Николаевич, почему возникла идея сделать вакцину в виде кисломолочного напитка? А не конфеты?

Александр Суворов: Конфеты - это в основном сахароза. И не представляю себе, как технически сделать вакцины-конфеты. С кисломолочными продуктами гораздо проще.

Они являются результатом ферментации молока (или других продуктов - соевого молока, например). Вот квашеная капуста - тоже продукт ферментации, ее можно взять за основу для вакцины.

В ферментированных продуктах в большом количестве содержатся бактерии. И от того, какими свойствами они обладают - зависят свойства продукта. Если в эти бактерии, которые ферментируют, скажем, молоко, введем например, бактерии, которые несут в себе белок коронавируса, то получим вакцинный продукт, который защитит от COVID-19.

У нас вакцина либо на основе молока коровьего, либо молока соевого. Так что веганы могут спокойно ее пить тоже. По вкусу и цвету мне она больше напоминает ряженку. Хотя некоторые, кто пробовал, говорят, что больше похоже на йогурт.

Уже есть три "традиционные" вакцины от ковида. Зачем еще и эта? Какие у нее дополнительные плюсы?

Александр Суворов: Вакцин в разработке еще несколько - и это только в России. Каждому разработчику своя вакцина "ближе к телу".

Что касается эффективности, то мы сначала должны получить ее подтверждение. Чем и займемся в ближайшее время.

А вот что касается технологической стороны, то видим несколько плюсов. Главные: она не требует жестких условий хранения, низких температур и ее легко масштабировать на простых производствах.

Достаточно создать условия для ферментации молочнокислых бактерий. Это температура 37 градусов. И через сутки вы можете из небольшого количества стартовой культуры получать огромное количество вакцины. Ничего сложного: молоко плюс закваска.

А полученные бактерии вакцинного препарата можно высушить, свойства они не теряют. И фасовать в виде капсул, пакетиков-саше. В сухом виде вообще условия для хранения крайне щадящие.

Мутанты не устоят

Получается еда-вакцина?

Александр Суворов: Да. На самом деле в некоторых странах сейчас идут разработки по созданию продуктов с вакцинными свойствами.

Пробуют выращивать помидоры, кукурузу против ряда бактериальных возбудителей. Что касается вакцин на основе молочнокислых продуктов, то мы не одни в мире.

Вакцину от ковида на основе молочнокислых продуктов, кроме России, разрабатывают еще в Бельгии и Канаде. Но у наших ученых особый метод

Такие разработки есть в Западной Европе, в частности в Бельгии, в Канаде. Но, я бы сказал, мы идеологически отличаемся. Мы участки генов вируса вставляем в бактериальную хромосому, поэтому получаем стабильные конструкции. А большинство исследователей в других странах используют в качестве носителя так называемые плазмиды. Это кусочки автономно размножающихся генетических молекул. Они имеют свои преимущества, но менее стабильны.

Вы упомянули пакетики с высушенной вакциной. Ее нужно растворять или можно что-то съестное посыпать - по аналогии с сахаром или солью?

Александр Суворов: Да как хотите.

Значит, так можно вакцинировать и в столовых, кафе?

Александр Суворов: Да вы что! Это уголовно наказуемо. Перед вакцинацией любым препаратом пациент (или его законный представитель) должен подписать добровольное информированное согласие.

Противопоказания к "ряженке" уже просматриваются?

Александр Суворов: Пока их не вижу. Кисломолочная вакцина подходит и для маленьких детей, и для пожилых, и для людей, страдающих тяжелыми, в том числе онкологическими, заболеваниями.

Не будет ли вакцина баснословно дорогой?

Александр Суворов: Подсчитывали примерно. Себестоимость вакцины будет (если интеллектуальный вложенный труд не считать) максимум рублей 500. Но, само собой, будут накрутки от производителей и продавцов.

Какова все-таки ожидаемая эффективность "ряженки"?

Александр Суворов: Рассчитываем на достаточно высокую. Идем широким фронтом.

Делаем несколько вариантов, учитывая вирусы-мутанты, которые появляются: английский, южноафриканский, бразильский, индийский варианты вируса. На самом деле мутантов значимых, которые реально меняют свойства коронавируса, не так уж много.

Для прививки от ковида одному человеку потребуется два стакана по 200 граммов вакцины-ряженки. Первый стакан делится на три приема, пить нужно через день. Второй стакан надо выпить через 21 день после этого. Фото: Сергей Николаев

Сначала мыши, потом - хомячки

На каком этапе сейчас находится разработка вакцины от коронавируса?

Александр Суворов: Проведены доклинические испытания на лабораторных животных-мышах.

Подтверждено, что вакцина, которую с большим удовольствием и без всякого вреда для здоровья съедали мыши, вызывает хорошую выработку антител. В ближайших планах - испытания на хомяках.

Вы же говорили о мышах. А тут хомяки. Почему?

Александр Суворов: Для оценки эффективности вакцины можно брать только животных, которые болеют коронавирусом. Это хомяки, макаки. Мыши не болеют.

Когда приступите к испытаниям на людях и планируете выход на рынок?

Александр Суворов: Доклинические испытания (на животных) хотим закончить до конца года. С 2022 года начнем клинические испытания, если будут средства.

К концу 2022 года можно будет говорить о вакцине как о готовом продукте. Возможно, если получим разрешение на ускоренное внедрение, весь этот процесс займет меньше времени.

Извините, но к концу 2022 года уже все успеют привиться. Зачем нужна ваша вакцина?

Александр Суворов: Вакцинация не дает пожизненного иммунитета. А коронавирус пришел к нам надолго. Выводы очевидны.

Откройте тайну: кто-то из сотрудников наверняка уже выпил "ряженку" против коронавируса?

Александр Суворов: Цифру не скажу. Но не так много - пропили полагающиеся два стакана. Кто-то просто попробовал. Поэтому статистики нет.

Единственное, что могу сказать: никто из выпивших хоть порцию "ряженки" в дальнейшем не заболел коронавирусом в ощутимой форме.

Коронавирус - вызов всему человечеству. На ваш взгляд, он искусственного или естественного происхождения?

Александр Суворов: Как микробиолог, могу четко сказать: естественного. Версия с летучими мышами наиболее вероятна.

Из всех млекопитающих только два вида - летучие мыши и человек - живут огромными колониями, в которых передача вирусов идет фантастически быстро. Защита от таких вызовов потребует коллективных усилий всего мира. Нужно защищать человечество целиком, а не отдельную страну.

Кстати, защитить отдельную популяцию и не получится. В этом я абсолютно уверен. И нельзя исключать, что через некоторое время появится другой вирус, более страшный.

Ключевой вопрос

Как лечит "ряженка"

Александр Николаевич, расскажите, как действует ваша съедобная вакцины.

Александр Суворов: Чтобы из бактерий (пробиотиков), на основе которых делается молочнокислый продукт, получилась вакцина, маленький участок вирусного генома "встраивается" в геном полезной для нашего организма бактерии.

На поверхности бактерии начинает вырабатываться белок вируса, и он нашей иммунной системой распознается как чужеродный, на него вырабатываются антитела.

То есть вакцина содержит участок настоящего коронавируса?

Александр Суворов: Нет. Берется искусственно синтезированный кусочек генома коронавируса. Этого вполне хватает для достаточного иммунного ответа.

Еще не попав в клетки человека, как это происходит при обычной вакцинации, начинает взаимодействовать со слизистой полости рта, кишечника. На слизистых есть большое количество клеток, отвечающих за распознавание антигенов. А наша бактерия как раз и содержит вирусный антиген. В ответ на вторжение врага, то есть антигена, идет иммунный ответ.

Институт и раньше занимался созданием вакцин на основе ряженки?

Александр Суворов: Да. У нас разработаны вакцины против гриппа, пневмококка и стрептококковой инфекции (она крайне опасна для малышей). Эти вакцины испытаны на лабораторных животных, получены хорошие результаты.

Одновременно мы работали над созданием персонизированных молочнокислых продуктов, в основу которых были заложены индивидуальные (конкретные для каждого пациента и полученные из его организма полезные микроорганизмы). Мы определяли состав микробиоты человека и, соответственно, узнавали, каких именно микроорганизмов не хватает. На основе микроорганизмов человека готовилась персональная "ряженка". При нормализации микрофлоры удавалось достичь хороших успехов в лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, легочных, нейродегенеративных недугов.