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Рубрика: Происшествия

Видео: Под Калининградом штурмом взяли дом напавшего на жену и дочь

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Полиция обнародовала видео совместного с Росгвардией штурма особняка и задержания мужчины, напавшего с ножом и топором на свою беременную жену и дочь.

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Инцидент произошел ночью в поселке Коврово Зеленоградского района. 34-летний местный житель, находясь в алкогольном опьянении, с ножом и топором напал на жену, находящуюся на 9-м месяце беременности, и нанес ей телесные повреждения.

Затем он схватил на руки двухлетнюю дочь и угрожал ей убийством. В это время на втором этаже дома спали двое сыновей женщины от первого брака - одному девять лет, другому шесть. Раненая женщина выбежала на улицу и обратилась за помощью к соседям, ее муж остался в доме с детьми.

- Чтобы не навредить беспомощным напуганным детям, оперативники аккуратно взяли частный дом в плотное кольцо, держа ситуацию под контролем, - рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая. - В течение получаса велись переговоры с непредсказуемым человеком, у которого в руках был нож. Его задержание прошло без жертв, грамотно и быстро, а главное - дети в безопасности и рядом с мамой. Известно, что семья переехала из другого региона России и не попадала под внимание правоохранительных органов.

Как сообщили в региональном следственном управлении СК России, с подозреваемым сейчас работают следователи. Потерпевшей женщине и детям оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. Установлено, что раньше мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

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