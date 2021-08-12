Власти Петербурга помогут пострадавшим в авиакатастрофе на Камчатке

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что туристам из Северной столицы, пострадавшим при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке, будет оказана необходимая помощь и поддержка.

По информации Смольного, на борту вертолета, упавшего в акватории Курильского озера, находилась туристическая группа в количестве шести человек из Петербурга. Спастись удалось троим.

Всего в потерпевшем крушение вертолете было 16 человек, в том числе три члена экипажа. На данный момент спасено восемь пострадавших.

Один из петербургских туристов - Виктор Стрелкин - рассказал, что упавший в озеро вертолет сразу заполнился водой. Он выплыл через разбитое окно в кабине пилотов. По его ощущениям, всплывать пришлось с глубины 8-9 метров, в этом ему помог опыт занятий фридайвингом. На поверхности пострадавшим помогли сотрудники Кроноцкого заповедника.

Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро около 10.00 12 августа. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более человек.