Видео: Выживший пассажир упавшего на Камчатке Ми-8 рассказал о спасении

Мужчина прилетел на Камчатку из Санкт-Петербурга 10 июля. На 12 августа у него и нескольких других туристов, приехавших этого года, была назначена вертолетная экскурсия.

"Во время полета из-за плохой видимости в иллюминаторах вертолета я спал, поэтому произошедшее ощутил только когда вода потоком ударила в лицо. Рядом со мной сидел сын моего друга. Он был пристегнут ремнями безопасности, и я не успел его выдернуть из-за того, что поздно очнулся. Успел только отстегнуть себя, после чего меня сразу подняло наверх в кабине вертолета. Там было небольшое пространство с воздухом, который я успел вдохнуть. После этого вертолет сразу заполнился водой. Сидел я на первом ряду. Дверь в кабину пилотов оказалась распахнутой, стекло разбито и через это отверстие я стал подниматься наверх. По моим ощущениям, поскольку я занимаюсь фридайвингом, глубина, с которой я всплыл на поверхность составляла порядка 8-9 метров", - рассказал пострадавший.

По его словам, спастись из тонувшей машины ему удалось благодаря четкому алгоритму действий в чрезвычайных ситуациях и сохранению спокойствия.

Когда Виктор Стрелкин выплыл на поверхность, он увидел других людей, которые звали на помощь. Буквально через пять минут подоспели лодки с людьми. Мужчину достали из воды первым. Затем спасли гида Анастасию, следом второго пилота и механика.

"По словам других выживших второй пилот вылетел из кабины вместе с креслом", - добавил Стрелкин.

Как писала "РГ", первыми на место прибыли сотрудники Кроноцкого заповедника. Они вытащили из воды тех, кто выплыл на поверхность, на берегу укутали в пледы, дали теплое питье и отвезли на кордон.

Напомним, в четверг около 10 утра по местному времени вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро", на борту которого находились 16 человек (13 пассажиров и три члена экипажа), рухнул в Курильское озеро. Выжили восемь человек. Водолазы не смогли спуститься, так как машина лежит слишком глубоко, возможно, на глубине до 100 метров. Власти Камчатки обратились за помощью к военным.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".