МЧС: Водолазы не смогли спуститься к упавшему в Курильское озеро Ми-8

Водолазы, прибывшие к месту крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, не могут приступить к поисковым работам из-за того, что воздушное судно находится на большой глубине.

"Глубина затопления вертолета - более 100 метров, специалисты водолазной службы имеют снаряжение для работы на глубине до 20 метров", - рассказал ТАСС представитель регионального главка МЧС, добавив, что дальнейшие решения будет принимать региональный оперштаб.

Напомним, в четверг около 10 утра вертолет Ми-8 местной авиакомпании "Витязь-Аэро", на борту которого находились 16 человек - 13 пассажиров и три члена экипажа, упал в Курильское озеро. Восьмерых удалось спасти, остальные предположительно находятся в затонувшем воздушном судне. На месте катастрофы работают спасатели и врачи. Пятеро раненых уже доставлены в больницу в Петропавловске-Камчатском.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Уже известно, что вертолет был осмотрен перед вылетом и не имел технических неполадок, но посадку летчики выполняли в условиях тумана.