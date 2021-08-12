На Камчатке рассказали о техсостоянии упавшего в озеро вертолета

Вертолет Ми-8, который сегодня совершил жесткую посадку на Камчатке, находился в исправном состоянии, он проходил капитальный ремонт в 2020 году, сообщает ТАСС со ссылкой на коммерческого директора компании "Витязь-Аэро" Дмитрия Черных.

"Машина была исправна. Капитальный ремонт проводился в прошлом году", - цитирует его агентство.

Компания "Витязь Аэро" существует с 2009 года. Этот перевозчик выполняет рейсы в отдаленные населенные пункты Камчатки, работает по госконтрактам совместно с МЧС России, медициной катастроф, КамчатНИРО, перевозит туристов.

Напомним, что сегодня около 10 часов про местному времени вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро", на борту которого, по предварительным данным, было 16 человек, включая 13 пассажиров-туристов, упал в Курильское озеро. К месту жесткой посадки вылетели глава региона Владимир Солодов, спасатели ГУ МЧС по Камчатскому краю, врачи. Всего к реагированию привлечены 45 человек и восемь единиц техники.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". На месте работает следственная группа.

В МЧС открыли "горячую линию" для родных пассажиров вертолета. Обращаться на нее можно круглосуточно.