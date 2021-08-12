Пострадавших при падении Ми-8 доставят в Петропавловск-Камчатский

На месте жесткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке спасены восемь человек, двое из них в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба правительства края.

"Организована экстренная доставка пострадавших в лечебные учреждения краевого центра. К месту прибытия вертолета в Петропавловске-Камчатском выехали медицинские службы, которые сразу же доставят пострадавших в больницу для оказания необходимой помощи. Поисково-спасательная операция продолжается", - уточнил зампред правительства - министр специальных программ края Александр Заболиченко.

Напомним, утром 12 августа произошла жесткая посадка вертолета Ми-8 на Курильском озере. На борту находились 13 туристов и три члена экипажа.

В правительстве Камчатского края создан оперштаб по ликвидации последствий ЧП. На место происшествия вылетел губернатор вместе с сотрудниками МЧС и бригадами санавиации.

В МЧС открыли круглосуточную "горячую линию" для родных пассажиров вертолета.

По факту ЧП расследуется уголовное дело.