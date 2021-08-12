В Кроноцком заповеднике рассказали, как спасали людей из упавшего Ми-8

Сотрудникам Кроноцкого заповедника, которые работают у Курильского озера, где упал вертолет Ми-8, понадобилось три минуты, чтобы добраться до места падения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу резервата.

Сначала работники заповедника услышали шум вертолета. Судя по всему, машина пролетела над озером и стала поворачивать в сторону кордона.

"Потом раздался громкий хлопок - вертолет ударился о воду. Мы тут же спустили на воду два катера и за три-четыре минуты добрались до места крушения, которое определили по волне. На поверхности воды было восемь человек, которых сразу подняли на борт и отвезли на кордон. У двоих были серьезные ранения. Мы начали оказывать пострадавшим первую помощь, отогревать их. Мы несколько раз объехали озеро в поисках остальных людей, но никого не обнаружили", - рассказал участковый госинспектор Кроноцкого заповедника Евгений Денгеса.

В спасательной операции участвовали четыре инспектора заповедника. Сотрудники резервата отмечают, что над озером был туман, видимость не превышала 100 метров.

Температура воды в озере - 5-6 градусов, долго находиться в ней невоможно. Люди, которые были в вертолете рассказали, что воздушное судно начало тонуть носом вниз, а от удара о воду открылись задние створки воздушного судна. Спасшимся пассажирам удалось выплыть с глубины восемь-девять метров.

В четверг около 10 утра по местному времени вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро", на борту которого, по предварительным данным, находились 16 человек - 13 пассажиров и три члена экипажа, рухнул в Курильское озеро. Возможно, он лежит на глубине 100 метров. Идет спасательная операция, к которой привлечены 45 человек и 8 единиц техники. На место вылетели глава Камчатского края Владимир Солодов, спасатели ГУ МЧС по Камчатскому краю, врачи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". На месте работает следственная группа.

Водолазы, прибывшие к месту крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, не могут приступить к поисковым работам из-за того, что воздушное судно находится на большой глубине.