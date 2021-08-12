Военные подключатся к поискам пассажиров рухнувшего Ми-8

Камчатские власти обратились к Минобороны РФ с просьбой помочь в поисках пассажиров вертолета Ми-8, который упал в Курильское озеро. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Обломки вертолета находятся примерно в 800-х метрах от берега на глубине более 130 метров. Водолазы МЧС не могут работать на такой глубине. Поэтому мы обратились к Министерству обороны за содействием", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Солодова.

По его словам, военные пообещали отправить в район катастрофы подводные роботизированные аппараты. Они будут обследовать дно озера в поисках обломков и тел погибших.

Между тем поисковая операция продолжается. В районе крушения вертолета работают 15 сотрудников МЧС, в том числе шесть водолазов. Для поисковиков организовали полевой лагерь

Напомним, авиакатастрофа в Кроноцком заповеднике произошла около 10 утра по местному времени. Вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро", на борту которого находились 16 человек - 13 пассажиров и три члена экипажа, рухнул в Курильское озеро. Восьмерых спасли сотрудники заповедника. Остальных ищут.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц. На месте работает следственная группа.