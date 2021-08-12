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12.08.2021 18:29
Рубрика: Власть

Для запуска аэроэкспресса в аэропорт Симферополя построят 11 километров путей

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Протяженность новых железнодорожных путей, которые необходимо построить для запуска аэроэкспресса из аэропорта Симферополя - 11 километров. И сейчас идет подготовка технико-экономического обоснования этого инфраструктурного проекта. Об этом во время "Прямой линии" на телеканале "Крым 24" заявил глава РК Сергей Аксенов.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Ветку железной дороги к аэропорту Симферополя оценили в 7 млрд рублей

- 11 километров нужно проложить до нашей станции, - сказал глава РК. - И дальше, уже по существующей железнодорожной сети, аэроэкспресс свяжет аэропорт с Севастополем. С губернатором Михаилом Развожаевым у нас единая позиция - активно поддерживаем рабочие отношения в этом направлении. Минтранс РФ полностью поддерживает этот проект. Буквально в течение полугода планируем представить все обоснования и сроки реализации.

Как отметил Аксенов, на реализацию проекта потребуется 4,5 миллиарда рублей по итогам получения экспертизы. Хотя ранее железнодорожники называли полную сумму затрат в районе семи миллиардов.

КЖД весной 2021 года объявила конкурс на разработку проекта новой дороги. Новую ветку просчитают для ежесуточного курсирования 33 пар электропоездов, которые будут прибывать и отправляться от аэропорта с 20-минутным интервалом в трех направлениях. Работа стрелок и сигналов будет регулироваться со станции Остряково. На станции у аэропорта соорудят пассажирскую платформу длиной 250 метров с навесами и табло с расписанием движения поездов. При прокладке путей будет использована уже примененная на Крымском мосту и подходах к нему технология бесшовной укладки рельсов. Это позволит электропоездам двигаться бесшумно со скоростью до 140 километров в час.

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