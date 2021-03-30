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30.03.2021 17:08
Рубрика: Экономика

Ветку железной дороги к аэропорту Симферополя оценили в 7 млрд рублей

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
На строительство железнодорожной ветки к международному аэропорту Симферополь, которая соединит новый терминал с инфраструктурой КЖД, будет потрачено семь миллиардов рублей. "Крымская железная дорога" (КЖД) опубликовала извещение о проведении открытого конкурса на разработку проекта 12-километрового участка, с помощью которого удастся обеспечить быструю доставку туристов в Евпаторию и Севастополь.
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Начальная цена контракта на разработку проекта - 286,5 миллиона рублей. В опубликованном на сайте госзакупок документе говорится, что разработке проекта будут предшествовать инженерно-геодезические изыскания и топографические работы. Также участок будущего строительства обезопасят от возможно находящихся там снарядов времен Великой Отечественной войны и проведут археологическое обследование для выявления объектов культурного наследия.

Фото: Крымова Юлия/ РГ
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Новую ветку просчитают с учетом ежесуточного курсирования 33 пар электропоездов, которые будут прибывать и отправляться от аэропорта с 20-минутным интервалом в трех направлениях. Для этого проложат до трех путей с системами автоматики и телемеханики, сигнализации и теленаблюдения. Движение поездов, а также работа стрелок и сигналов будет регулироваться со станции Остряково. На станции у аэропорта соорудят пассажирскую платформу длиной не менее 250 метров с навесами и табло с расписанием движения поездов. В пределах полосы отвода железной дороги установят ограждение.

При прокладке путей будет использована уже примененная на Крымском мосту и подходах к нему технология бесшовной укладки рельсов. Это позволит электропоездам двигаться бесшумно со скоростью до 140 километров в час. Проект дороги для крымского аэроэкспресса разработают до конца первого квартала 2022 года. Сама железнодорожная ветка должна быть построена в рамках продленной ФЦП развития Крыма до 31 декабря 2025 года.

Ранее правительство РФ поручило развивать сеть железных дорог в Крыму. Глава РК Сергей Аксенов поддержал этот проект, выразив уверенность, что он будет рентабельным и позволит значительно сократить время в пути от аэропорта крымской столицы до Севастополя и Евпатории.

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