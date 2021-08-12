Движение по крымской трассе "Таврида" восстановлено после ливня

Движение на участке подтопленной федеральной трассы "Таврида" на востоке полуострова нормализовано после сегодняшнего ливня. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Из-за сильных осадков на дороге в Ленинском районе образовался слой воды до 50 сантиметров, и примерно с девяти до 12 часов сотрудники ГИБДД направляли транспорт в объезд по направлению село Ленино - село Ильичева.

- Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивали безопасность дорожного движения на участке с 55-й по 60-й километр и организовали его объезд, - пояснили в МВД. - Также оказывается необходимая помощь участникам дорожного движения. Сейчас движение на автодороге, по сведениям МВД, нормализовано, и движение транспорта осуществляется в штатном режиме.

Напомним, на 12 и 13 августа в регионе объявлено штормовое предупреждение и сильных ливнях и граде. До конца рабочей недели полуостров будет находится под влиянием атмосферных фронтальных разделов.