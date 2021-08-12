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Рубрика: Происшествия

На Кубани из-за поднятия реки затопило 35 придомовых территорий

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Из-за выпадения обильных осадков произошло поднятие уровня воды в реке Уруп - левого приток Кубани. Это привело к подтоплению 35 придомовых территорий в двух населенных пунктах Отрадненского района.

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"Вода в дома не заходила, - сообщил начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов. - В превентивных целях проводилась эвакуация населения. В настоящий момент река вошла в русло, люди вернулись в дома".

По информации регионального гидрометцентра, в регионе действуют штормовые предупреждения, связанные с сильными осадками, ветром, подъемами уровней рек до опасных явлений, формированием смерчей над морем, а также высокой пожарной опасностью.

Неблагоприятный прогноз продолжает действовать, он продлен до 14 августа. Особое внимание следует обратить жителям и гостям Черноморского и Азовского побережья, в первую очередь Новороссийска, Анапы, Темрюка, Славянска-на-Кубани, Приморско-Ахтарска и Ейска. Особенно сильные осадки ожидаются в районе Керченского пролива, Тамани и Темрюка.

Ранее в Краснодарском крае объявили сразу пять штормовых предупреждений.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Паводки в России

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