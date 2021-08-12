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12.08.2021 16:28
Рубрика: Происшествия

На Кубани из-за сильных ливней подтопило два района

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани из-за сильнейших ливней подтопило территории в Ейском и Темрюкском районах края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
На востоке Крыма ливень подтопил десятки домов и трассу "Таврида"

"В Ейске за 2,4 часа выпал 21 миллиметр осадков, из-за чего произошло подтопление 15 приусадебных участков (уровень воды доходит до 25 сантиметров), а в подвальные помещения пяти многоквартирных домов зашла вода, - говорится в сообщении экстренной службы. - Кроме этого, оказались подтоплены два участка дорог".

Также по сообщению регионального МЧС, в Темрюке за 1,3 часа выпало 67 миллиметров осадков, что привело к подтоплению нескольких низменных участков города, в том числе четырех частных приусадебных участков (на них уровень воды доходит до 20 сантиметров).

В пострадавших районах работают аварийно-спасательные и пожарно-спасательные подразделения, из подвальных помещений проводится откачка воды. Начали действовать комиссии по оценке ущерба.

Как ранее уже писала "РГ", из-за выпадения обильных осадков произошло поднятие уровня воды в реке Уруп - левого приток Кубани. Это привело к подтоплению 35 придомовых территорий в двух станицах Отрадненского района.

На Кубани неблагоприятный прогноз погоды продолжает действовать, он продлен до 14 августа. Отдельное внимание следует обратить жителям и гостям Черноморского и Азовского побережья, в первую очередь Новороссийска, Анапы, Темрюка, Славянска-на-Кубани, Приморско-Ахтарска и Ейска. Особенно сильные осадки ожидаются в районе Керченского пролива, Тамани и Темрюка.

Напомним, что ранее в Краснодарском крае объявили сразу пять штормовых предупреждений.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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