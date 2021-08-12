На востоке Крыма число подтопленных придомовых участков выросло до 170

Количество придомовых территорий, подтопленных в селе Красногорка Ленинского района Крыма после утреннего ливня, возросло до 170, а частных жилых домов - до 90. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

Прибывшие на место ЧС сотрудники аварийно-спасательного отряда зафиксировали, что в 80 домах уровень воды поднялся до 10 сантиметров, а в 10 домах - до 30 сантиметров.

- Осадки прекратились, сейчас вода уходит самотеком, - рассказали в МЧС. - Пострадавших нет. Ведется сбор и уточнение информации. Для возможной эвакуации населения предусмотрено пять автобусов администрации муниципального образования. Для возможного размещения населения предусмотрено шесть пунктов временного размещения.

Всего в ликвидации последствий ЧС участвуют 85 человек и 15 единиц техники. Население Красногорки - 1037 человек, в том числе 234 ребенка.