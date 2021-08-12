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11.08.2021 23:11
Рубрика: Общество

В Астрахани в честь 800-летия Александра Невского исполнят кантату

Текст: Наталья Коротченко, Татьяна Ткачёва
Российская газета - Федеральный выпуск № 182(8533)
Необычное исполнение кантаты в честь 800-летия князя Александра Невского пройдет осенью. В некоторых российских регионах этот юбилей начали отмечать раньше знаменательной даты - 13 мая. А в других - еще и не начинали.

Главное торжество в Астраханской области пройдет 10 сентября. Государственный театр оперы и балета репетирует масштабное произведение - кантату Сергея Прокофьева "Александр Невский". Этот проект стал победителем грантового конкурса Российского фонда культуры, старт которому дал Святейший Патриарх Кирилл, объявивший в январе "Год Александра Невского".

Фото: предоставлено РВИО
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Величественное представление, в котором будет задействовано 260 человек, включая солистов оперы, артистов хора и симфонического оркестра, состоится в исторических декорациях Астраханского кремля. Действие развернется у подножия собора Успения Пресвятой Богородицы.

"Мы решили организовать представление в сентябре, когда люди вернутся из отпусков. И слышать кантату смогут больше людей, - сообщили "РГ" в театре. Отметив, что постановку планируют посетить известные деятели культуры и авторитетные музыкальные критики. Главное, чтобы эпидемиологическая обстановка в области не нарушила все эти прекрасные планы.

А в Ярославской области еще весной прошел V Международный православный детско-юношеский хоровой фестиваль "Александр Невский". Он тоже вошел в программу торжеств к юбилею великого князя.

За четыре дня на фестивале выступили более 300 ребят со всей России - в том числе из Карелии, Алтайского края, Кировской, Ивановской и Владимирской областей, Петербурга, из Рыбинска, Ростовской области. Концерты десяти хоров состоялись в Ярославле - на родине Александра Невского, в Угличе, Переславле-Залесском, Рыбинске, Ростове Великом, Костроме, Калязине и Москве.

Хоровой фестиваль "Александр Невский" проводится с 2017 года в рамках одноименного православного культурно-просветительского проекта. Встречи певчих и их руководителей из разных уголков России и зарубежья, концерты, обмен творческим опытом помогают возрождать традиции национальной певческой и духовной культуры, развивать детско-юношеское хоровое пение.

Крестный ход

В августе ковчег с частицей мощей Александра Невского вернулся в храм Христа Спасителя. Завершился крестный ход, который продолжался более полутора месяцев. Он прошел в честь 800-летия великого князя.

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