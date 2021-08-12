В Сочи туристы смогут заказать еду из ресторанов на пляжи

На сочинские пляжи теперь можно заказать еду из ресторанов. Отечественный сервис доставки уже подключил к новой услуге 20 партнеров - самые популярные заведения и сети быстрого питания. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

- Новый проект станет еще одним шагом по повышению сервиса на курортах Краснодарского края, сделает отдых на нашем побережье более комфортным и - что очень важно - безопасным, - вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель. Запуск сервиса даст туристам качественную продукцию и послужит развитию ресторанного бизнеса и всей потребительской сферы.

Доставка действует на пляжах в районе морского порта, в Адлере - от пляжа Огонек-3 до пляжа Жемчужина-Сочи. За заказами на пляжи закреплены курьеры-партнеры, которые будут доставлять только в зонах пляжей. Это позволит без задержек развозить заказы во время высокого туристического сезона. Такая доставка будет действовать до конца этого пляжного сезона и возобновится с открытием следующего.

Как сообщает пресс-служба мэрии Сочи, сейчас более 60 процентов отдыхающих на курорте прошли вакцинацию от коронавируса в своих регионах.

Напомним, с 1 августа на Кубани начали действовать новые правила заселения в официальные средства размещения.

Согласно анализу за первую декаду августа, 66 процентов курортников заселяются с сертификатами о профилактической вакцинации от COVID-19 или справкой о первой прививке, а 28 процентов гостей - дети до 18 лет.

- Мы разработали и направили во все средства размещения памятки, которые отельеры размещают для гостей в зоне ресепшн, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский. -Там же предусмотрено поле с указанием ближайшего пункта вакцинации. Многие санатории и отели готовы организовать трансфер для своих гостей в ближайший пункт вакцинации. Для обеспечения вакциной туристов потребуется 50 тысяч доз. Министерство здравоохранения Краснодарского края подтвердило готовность обеспечить своевременную поставку вакцины в город.