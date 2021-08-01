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01.08.2021 10:27
Рубрика: Экономика

На Кубани начали действовать новые правила заселения для туристов

Текст: Ирина Белова
С сегодняшнего дня на Кубани начали действовать новые правила при заселении в объекты санаторно-курортного комплекса, согласно постановлению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева "О введении режима повышенной готовности".

Напомним, при заселении в гостиницы, отели и санатории гость должен предоставить один из трех документов: сертификат о полной вакцинации от коронавируса или первой прививке, справку о перенесенной болезни в течение последних шести месяцев или медицинский отвод от вакцинации и отрицательный ПЦР-тест. Если этих документов у гостя нет, он может оформить свое персональное согласие привиться в течение трех дней с момента заселения. Туристы обязаны привиться даже при заселении на сутки.

Фото: iStock
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Подростки от 15 до 18 лет предоставляют только отрицательный ПЦР-тест. Детям до 15 лет никаких документов не требуется.

Как сообщает пресс-служба администрации Сочи, в преддверии внедрения новых правил в городе-курорте провели большую разъяснительную кампанию среди руководителей средств размещения, подготовили информационную справку, плакаты, где указываем ближайшие пункты вакцинации для гостей.

- Все готовы к введению новых правил, - рассказала директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина. - Некоторые средства размещения готовы даже организовать трансфер своих гостей к пунктам вакцинации.

Сейчас на главном курорте страны у 40 процентов гостей есть сертификат о вакцинации или документ о первом компоненте вакцины. Учитывая эти показатели и ожидаемую загрузку средств размещения в августе, рассчитано, что городу для туристов потребуется примерно 50 тысяч доз вакцин. В этом году Сочи уже принял 4,130 миллиона гостей.

В Сочи работают 32 пункта вакцинации, в Анапе открыты 15, а в Геленджике функционируют шесть.

Как ранее сообщала "РГ", исполнение требований при заселении гостей продолжат контролировать мониторинговые группы, состоящие из сотрудников Роспотребнадзора, администрации города и полиции. Если гость подписывает согласие на вакцинацию в трехдневный срок, то ответственность за исполнение данного требования лежит на нем. В случае нарушения туристам грозит штраф от тысячи до 30 тысяч рублей.

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