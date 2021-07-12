На Кубани туристы обязаны привиться даже при заселении на сутки

В Краснодарском крае при заселении в средства размещения с 1 августа туристы будут обязаны подписать согласие на вакцинацию, сообщили в понедельник в минкурортов, туризма и олимпийского наследия региона.

"Сроки проживания постановлением не оговариваются, - объяснили в ведомстве. - Где будет сделана вакцина - не важно. Это можно сделать и после выезда из отеля, если турист проживал там менее трех суток".

Как ранее сообщала "РГ", власти Кубани ввели новые курортные правила - с 1 августа отдыхающие смогут заселяться в объекты размещения как с сертификатом о вакцинации, так и без него. Однако невакцинированные отдыхающие обязаны сделать прививку во время отпуска. Иначе гостям грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Напомним, с 1 июля туристам при размещении в отели, санатории, гостевые дома и хостелы Краснодарского края достаточно предъявить отрицательный ПЦР-тест.