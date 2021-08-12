В Тюмени вода с запахом не прошла проверку Роспотребнадзора

В Тюмени Роспотребнадзор проверил воду, которую жители пьют и используют для бытовых нужд, и нашел несоответствие нормам и стандартам.

Напомним, несколько недель в июле горожане массово жаловались на качество текущей из кранов воды: то, что попадало в квартиры с Метелевского водозабора, ассоциировалось у большинства с болотом и тиной, "аромат" был неприятным и стойким.

"С июля по август года поступило 70 обращений граждан на ухудшение качества питьевой воды по органолептическим показателям, отмечался неприятный запах", - подтвердили в управлении.

Как писала ранее "РГ", основной причиной в горводоканале назвали сезонные изменения: после продолжительной жары прошли дожди, поднялись и взбаламутились иловые массы в водоемах.

Контролирующий орган с 23 июля по 5 августа провел в компании внеплановую проверку и выявил несоответствие проб на Метелевском водозаборе по органолептическим показателям, то есть по запаху, цвету, вкусу и прозрачности. А также по показателю "перманганатная окисляемость": это говорит о содержании в воде легко окисляющихся органических соединений, многие из которых отрицательно влияют на печень, почки, репродуктивную функцию организма.

Составлен протокол об административном правонарушении, водоканалу выдали предписание - устранить нарушения.

Кстати

За нарушение санэпидтребований к питьевой воде за первое полугодие 2021-го в Тюмени вынесено 28 постановлений по ст. 6.5 КоАП РФ, наложено штрафов на сумму 315 тысяч рублей.