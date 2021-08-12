Сенатор: СНИЛС и ИНН могут стать идентификаторами кредитной истории

Предложение о СНИЛС и ИНН как дополнительных идентификаторах кредитной истории может быть рассмотрено при подготовке поправок ко второму чтению законопроекта о совершенствовании механизма формирования кредитной истории. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев.

Накануне Национальный совет финансового рынка направил в Банк России письмо с предложением внести в число идентификаторов кредитной истории СНИЛС и ИНН. Согласно положениям Банка России, поиск информации о гражданине РФ проводится по его действующему паспорту и двум предыдущим. Однако в соответствии с постановлением правительства РФ, с 16 июля вписывать данные предыдущих паспортов в действующий стало необязательно.

"Предложение Национального совета финансового рынка по внесению СНИЛС и ИНН в качестве дополнительных идентификаторов кредитной истории заслуживает внимания и может быть рассмотрено со всеми заинтересованными ведомствами в том числе при подготовке законопроекта по Бюро кредитных историй ко второму чтению", - цитирует Журавлева пресс-служба Совфеда.

По словам вице-спикера верхней палаты, вариант замены паспорта в качестве уловки мошенников встречался и ранее.

"Схема заемщиков с плохой кредитной историей, связанная с утерей паспорта и получением кредита по новому документу, не новая. Отсутствие информации о выданных ранее паспортах может дополнительно простимулировать мошенников", - добавил сенатор.

Журавлев напомнил, что Совет Федерации уже не первый год продолжает работу по совершенствованию деятельности Бюро кредитных историй. А законопроект, который внесен в конце весенней сессии, в деталях дорабатывает нюансы, связанные с его повседневной работой. В том числе, в нем указаны изменения по совершенствованию механизма формирования кредитной истории.