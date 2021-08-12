Сколько Volkswagen Taos купили россияне в первый месяц продаж

Volkswagen Taos - самый доступный на российском рынке кроссовер немецкого концерна - уже можно встретить на дорогах страны. Пока в количестве 211 машин. Об этом свидетельствует статистика продаж компании за июль, с которой ознакомилась "РГ".

Напомним, цены на новый Volkswagen Taos компания объявила 7 июля. Модель представили в трех версиях. Цены на комплектацию Respect стартовали от 1 626 900 рублей, на Status - от 1 906 900, на Exclusive - от 2 099 900 рублей. Также немцы предложили для заказа кроссоверы в ограниченной серии JOY! по цене от 2 004 900 рублей.

Что касается оснащения, то кроссовер предлагается в России с двумя вариантами двигателей: атмосферным 1.6 MPI мощностью 110 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой "механикой" и передним приводом, а также турбированным 150-сильным мотором 1.4 TSI в паре с 8-диапазонным "автоматом" и передним приводом или "роботом" 7DSG и полным приводом 4Motion.

Напомним, модель является, по сути, перелицованным Skoda Karoq. Кстати, объем продаж чешского кроссовера в июле составил 1 483 единицы. Впрочем, Karoq уже давно на рынке, поэтому результаты двух родственных моделей пока сравнивать преждевременно.

Сборка Volkswagen Taos налажена на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде. Инвестиции в производство составили 63 млн евро (около 6 млрд рублей).