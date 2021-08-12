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12.08.2021,  
12:58
Текст:  Николай Грищенко

Сквозь огонь: Popular Mechanics удивили учения спецназа РФ и Узбекистана

Выучка и экипировка разведывательных подразделений российской армии, показанная в ходе учений с армией Узбекистана на полигоне Термез неподалеку от границы с Афганистаном, удивила журналистов.

Обозреватель издания Popular Mechanics поразился готовности спецназа двух стран преодолевать любые препятствия, в том числе пройти сквозь "огненные кольца" на полосе препятствий. Тем более, что в вооруженных силах НАТО подобные упражнения не практикуются.

"Прыжок через пылающий обруч или перемещения по пылающему туннелю кажется скорее демонстрацией личной храбрости или актом преданности делу", - сообщается в издании.

Отметим, что Сурхандарьинская область Узбекистана, где находится полигон Термез, граничит сразу с Афганистаном и Таджикистаном, и потому военные двух стран тренировались в отражении наступления боевиков с разных направлений.

По легенде учений, на территорию "Республики Согдиана" из "Республики Бактрия" вторглись крупные отряды боевиков. На помощь военным "Согдианы" пришли войска "Северной Федерации". Центральным эпизодом маневров стало нанесение воздушного удара вертолетами и бомбардировщиками Ту-22М3 по отрядам и лагерям подготовки террористов.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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В наземной операции для зачистки населенных пунктов отрабатывалось огневое взаимодействие танков, артиллерии и ударно-штурмовых отрядов. Сот Узбекистана и России в учениях задействовали около 1,5 тысячи солдат и офицеров, а также до 200 единиц вооружения.

Кстати

На полигоне в Хатлонской области Таджикистана развернулась активная фаза учений местной армии при поддержке подразделений из России и Узбекистана. В граничащем с Афганистаном районе военные трех стран отрабатывают совместные действия в случае прорыва боевиков из соседнего государства.

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