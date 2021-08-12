Суд отменил первый оправдательный приговор о "ворах в законе"

Первый апелляционный суд общей юрисдикции удовлетворил представление прокуратуры на первый в России оправдательный приговор по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии.

Ранее Липецкий областной суд оправдал по "воровской" статье уроженца Грузии Тенгиза Гигиберию, известного в криминальных кругах как Тенго Потийский.

"Приговор в отношении Гигиберии отменить, возвратить уголовное дело прокурору для устранения недостатков, препятствующих рассмотрению уголовного дела в суде", - огласил решение судья.

По данным ТАСС, согласно представлению прокуратуры, для привлечения к уголовной ответственности по инкриминируемой Гигиберии статье УК РФ достаточно подтверждения самого факта его отношения к преступной иерархии. При этом сам Гигиберия в судебном заседании признался, что был "коронован" в 2006 году и до сих пор является "вором в законе". В приговоре оправданный указан как лидер уголовной преступной среды. По мнению прокуратуры, суд дал ненадлежащую и неверную оценку доказательствам обвинения в ходе рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции, а оправдательный приговор подлежит отмене. Как отметила представитель надзорного ведомства, сам Гигиберия мог и может отказаться от криминального статуса, при этом его обещание сложить с себя статус "вора в законе" не выдерживает никакой критики.

В криминальной среде уроженец Грузии Тенгиз Гигиберия известен как Тенго Потийский. В 2005 году Пресненский суд Москвы приговорил его к 17 годам колонии, признав виновным в убийстве, разбое, краже и хранении оружия. Срок наказания у него заканчивался в октябре прошлого года, однако ему было предъявлено новое обвинение - в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). По данным следствия, за время пребывания в колонии Гигиберия получил несколько сотен взысканий за систематическое нарушение режима содержания и распорядка дня, а заключенные отдавали каждый месяц криминальному авторитету до 5 тысяч рублей. В то же время Липецкий областной суд 4 июня вынес в отношении Гигиберии оправдательный приговор за отсутствием состава преступления и оставил за ним право на реабилитацию.

Новая статья о занятии высшего положения в преступной иерархии появилась в Уголовном кодексе в апреле 2019 года. За это время с стране были возбуждены десятки уголовных дел в отношении криминальных авторитетов и "воров в законе". Правда, оправдали пока только двоих, и обоих этим летом. Второй оправданный по этой статье - 45-летний Николай Кузьмичев. Неделю назад, 5 августа, присяжные в Томском областном суде признали его невиновным в руководстве криминальным миром. Присяжных не убедили собранные следствием доказательства, что Кузьмичев, известный в криминальных кругах как Коля Томский, еще в 2013 году был "коронован" иерархами преступного мира в "вора в законе". Кстати Николай Кузьмичев был первым из "авторитетных граждан", который был задержан правоохранителями в мае 2019 года почти сразу после вступления в силу новой статьи УК.